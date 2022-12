Scuola: Valditara, avvierò riforma di docenti sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intendo avviare una riforma del sostegno, serve una legge di riforma del sostegno, altrimenti sono soltanto chiacchiere". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara nel suo intervento congresso di Fish (la Federazione italiana per il superamento dell'handicap), in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. "Il tema degli studenti con disabilità mi sta particolarmente a cuore, riguarda innanzitutto la civiltà, l'umanità nel senso più pieno e più alto, penso che il grado di civiltà di un Paese si misuri da come vengono incluse le persone con disabilità", ha aggiunto il ministro. (Rin)