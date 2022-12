Ucraina: presidenza Kiev, tetto a prezzo del petrolio distruggerà l'economia russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo concordato dall'Unione europea, il G7 e l'Australia per un tetto di 60 dollari al barile per le importazioni di petrolio russo "distruggerà" l'economia russa. Lo ha affermato il capo dell'Ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak. "Noi raggiungiamo sempre i nostri obiettivi e l'economia russa sarà distrutta e pagherà il suo conto e sarà responsabile per tutti i suoi crimini", ha scritto su Telegram Yermak secondo cui il tetto massimo avrebbe dovuto essere più basso per accelerare la demolizione dell'economia russa. "Sarebbe stato necessario abbassarlo a 30 dollari per distruggerla più rapidamente", ha aggiunto. (Kiu)