Umbria: Salvini su incidente, impegno a rendere strade più sicure

23 luglio 2021

- "Che disgrazia, un pensiero ai parenti, agli amici e a tutta la comunità. Oltre alle preghiere, un impegno: lavorare per rendere le strade italiane più sicure, per tutti". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando la notizia della morte per incidente stradale di quattro giovani in Umbria. (Rin)