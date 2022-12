Sport: Ance-Acer incontrano assessore Onorato, "partenariato pubblico-privato per Capitale competitiva" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma, nei prossimi anni, ospiterà eventi importanti, che la porteranno sotto i riflettori internazionali: il Giubileo nel 2025, forse l’Expo nel 2030; di sicuro la Ryder Cup l’anno prossimo e gli Europei di atletica leggera nel 2024. Portare eventi significa creare sviluppo e infrastrutture, riqualificare la città e farla diventare centrale. Ad oggi sono troppi gli impianti sportivi abbandonati o in condizioni fatiscenti. Uno spreco per una Capitale ricca di risorse e bellezza, su cui in tanti sono pronti a investire. Dai progetti per le strutture più piccole a quelli più grandi, come lo stadio della Roma, abbiamo bisogno di una macchina amministrativa efficiente, che sia il primo motore del cambiamento. Noi, come costruttori, siamo accanto all’amministrazione, con cui c’è un dialogo proficuo e in cui riscontriamo voglia di fare. Non buttiamo via l’occasione di avere risorse tanto ingenti a disposizione della città". A dirlo Antonio Ciucci, Presidente di Ance Roma – Acer. (segue) (Rer)