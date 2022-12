Sport: Ance-Acer incontrano assessore Onorato, "partenariato pubblico-privato per Capitale competitiva" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ereditato una situazione disastrosa: spendiamo più in guardiania, con 1,3 milioni di euro l’anno per evitare che gli impianti sportivi comunali chiusi vengano vandalizzati, che nel sostegno alle manifestazioni sportive per cui sono disponibili 800 mila euro l’anno. Gli impianti attualmente senza concessionario sono 11 e per ciascuno gli uffici del Dipartimento Sport sono pronti a valutare le proposte che arriveranno dal mercato. A partire dallo Stadio Flaminio, che per ‘peso’ storico e strumentale è il più importante di tutti. Per il Palazzetto di viale Tiziano, invece, abbiamo stanziato ulteriori 2 milioni di euro per completare le opere non previste ma indispensabili nell’appalto da 3,2 milioni di euro che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione e che ho denunciato con un esposto alla Corte dei Conti. Dai finanziamenti Pnrr abbiamo ottenuto 34 milioni di euro, con parte di queste risorse abbatteremo e ricostruiremo secondo un progetto ecosostenibile l’ecomostro del palazzetto di Colli d’Oro, riqualificheremo l’impianto ‘Valentina Caruso’ e trasformeremo in un impianto modello di efficientamento energetico il Palafijlkam di Ostia. Con le risorse in bilancio sulla manutenzione interverremo sulle criticità strutturali di via Sannio. Metteremo, infine, a bando tutti gli impianti che non saranno oggetto di proposte da parte dei privati. Una strategia a 360 gradi per uscire al più presto fuori dall’emergenza", conclude Onorato. (Rer)