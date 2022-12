Difesa: l'impegno e le azioni del ministero per Giornata internazionale diritti persone con disabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2017 la Difesa ha istituito il centro veterani, un centro specialistico divenuto un modello di professionalità, innovazione e competenza nella ricerca biomedica e per il recupero della disabilità. Il Centro è nato proprio per offrire un supporto ai militari vittime di traumi fisici e psichici inabilitanti e ai loro familiari. Nel 2014 è nato, invece, il Gruppo sportivo paralimpico della Difesa che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale disabile della Difesa, militare e civile, in servizio e in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza, attraverso anche la partecipazione a competizioni in ambito nazionale e internazionale, come ad esempio gli Invictus Games e i Giochi Paralimpici, grazie ai quali l'Italia può vantare un palmares di 85 medaglie, di cui 29 d'oro. (Com)