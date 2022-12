Clima: Coldiretti, in anno più caldo è boom di prodotti tropicali italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A far la parte del leone - afferma in una nota la Coldiretti - è proprio la Trinacria con coltivazioni ad avocado e mango di diverse varietà nelle campagne tra Messina, l’Etna e Acireale, ma anche a frutto della passione, zapote nero (simile al cachi, di origine messicana), sapodilla (dal quale si ottiene anche lattice), litchi, il piccolo frutto cinese che ricorda l’uva moscato. Il tutto grazie all’impegno di giovani agricoltori che hanno scelto questo tipo di coltivazione, spesso recuperando e rivitalizzando terreni abbandonati proprio a causa dei mutamenti climatici. Ma anche in Puglia i tropicali sono ormai una realtà consolidata, spinta dagli effetti della siccità con una impennata delle coltivazioni di avocado, mango e bacche di Goji made in Puglia insieme a tante altre produzioni esotiche come le bacche di aronia, le banane e il lime. A Castellaneta - continua la Coldiretti - sono state piantumate altre 32 mila piante di avocado, mentre in Salento si stimano 100 mila piante di avocado e 8 mila piante di mango e altrettante piante di lime, mentre fanno capolino timidamente le coltivazioni di banane 100 per cento made in Puglia. Tropicali italiani - precisa la Coldiretti - anche in Calabria dove alle coltivazioni di mango, avocado e frutto della passione si aggiungono melanzana thay (variante thailandese della nostra melanzana), macadamia (frutta secca a metà tra mandorla e nocciola) e addirittura la canna da zucchero, mentre l’annona, altro frutto tipico dei paesi del Sudamerica è ormai diffuso lungo le coste tanto da essere usato anche per produrre marmellata. (segue) (Com)