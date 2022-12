Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni deboli o localmente moderate, sparse salvo tra tarda mattina e metà pomeriggio tendenti a diffuse. Più insistenti sui settori alpini e prealpini. Limite nevicate a circa 1500 metri al mattino, in graduale calo a circa 1200 metri dal pomeriggio, possibile a quote lievemente inferiori in serata. Temperature minime e massime in aumento. In Pianura minime intorno a 7°C, massime intorno a 9°C. (Rem)