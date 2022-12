Sicilia: Germanà (Lega), bene continuità territoriale tra priorità Mit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, abbia indicato tra i suoi obiettivi prioritari la continuità territoriale, anche attraverso la regolarità dei servizi ferroviari, marittimi e aerei da e per la Sicilia. Occorre coniugare il libero mercato delle imprese e delle compagnie aeree con il diritto di mobilità e di continuità territoriale a prezzi equi, soprattutto dalle Isole. Ringrazio il vicepremier e ministro Salvini che sin da subito ha rivolto massima attenzione alle esigenze della Sicilia e di tutto il meridione, e che anche su questo tema, ha risposto prontamente nelle linee programmatiche del suo ministero". Lo afferma in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del gruppo Lega a palazzo Madama e segretario in commissione Ambiente, Transizione ecologica, Energia, Lavori pubblici, Comunicazioni e Innovazione tecnologica. (Com)