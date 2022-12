Ucraina-Russia: Kiev, nella notte bombardamenti russi nella provincia di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte sono stati condotti bombardamenti russi contro diverse aree della provincia di Zaporizhzhia e nella zona della centrale nucleare. Lo riferiscono le autorità locali, tra cui il governatore ucraino della regione, Oleksandr Starukh, e il capo militare regionale Valentin Reznichenko. "Di notte, il nemico ha colpito nuovamente i territori pacifici della nostra regione. A seguito dell'esplosione di due missili in uno degli insediamenti della provincia di Zaporizhzhia, i tetti sono stati distrutti e le finestre sono state rotte negli edifici vicini", ha scritto Starukh su Telegram. “I russi hanno bombardato il distretto di Nikopol per tutta la notte, ma il centro del distretto è stato il più colpito. Più di 30 proiettili nemici sono caduti su Nikopol (di fronte alla centrale nucleare) ma fortunatamente le persone non sono rimaste ferite. Due dozzine di abitazioni, fabbricati agricoli, reti elettriche e gasdotti e 50 sono stati danneggiati", ha detto da parte sua Reznichenko.(Kiu)