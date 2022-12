Usa: Elon Musk rilancia la storia su come Twitter ha "insabbiato" lo scoop sul figlio di Biden (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la “Cnn” le rivelazioni del giornalista statunitense non fanno altro che corroborare quanto già emerso, ovvero che nelle prime ore successive alla pubblicazione della storia del “Post”, i dipendenti di Twitter erano alle prese con il timore che potesse trattarsi di un'operazione di attacco cibernetico russo. Lo stesso responsabile del dipartimento “integrità” della piattaforma, Yoel Roth, ha sostenuto in un’intervista rilasciata questa settimana di avere ritenuto che l’articolo pubblicato dal “Post” avesse i “tratti distintivi” di un’operazione di hacking e disinformazione russa. L'ex dirigente ha quindi ammesso di avere commesso un errore nel censurare la storia. (segue) (Was)