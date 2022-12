Usa: Elon Musk rilancia la storia su come Twitter ha "insabbiato" lo scoop sul figlio di Biden (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "New York Post" è stato il primo giornale a riferire del computer, abbandonato in un'officina di riparazioni di Wilmington, Delaware, e che presumibilmente apparteneva a Hunter Biden. L'oggetto conteneva diversi file, comprese e-mail potenzialmente incriminanti, riguardanti i rapporti d'affari del figlio dell'attuale presidente con Paesi e individui stranieri. In una delle email, Vadym Pozharskyi, cittadino ucraino e terzo al comando della compagnia energetica ucraina Burisma, ringraziava Biden per l'opportunità avuta di incontrare suo padre, allora vicepresidente, e per aver "trascorso del tempo con lui" ad aprile 2015. Hunter Biden, in quel momento, era membro del Consiglio di amministrazione della società. Circa 50 ex membri della comunità dell'intelligence hanno affermato che le informazioni erano "false" e create dai russi per interferire nelle elezioni. Lo scorso marzo, tuttavia, il "Nyt" ha riferito che il laptop e le informazioni incluse erano autentici e fanno parte di un'indagine in corso del dipartimento di Giustizia su Hunter Biden in merito ai suoi affari finanziari e fiscali. (Was)