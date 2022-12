Giornata suolo: Confagricoltura, risorsa essenziale per vita sulla terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un suolo sano garantisce cibo sano e aiuta a catturare le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, combattendo così i mutamenti climatici che affliggono il Pianeta mettendo in serio pericolo la produzione agroalimentare globale, poiché il 95 per cento del cibo proviene dal suolo. Lo sostiene in una nota Confagricoltura in occasione della Giornata mondiale del suolo istituita nel 2014 dalla Fao, che si celebra il 5 dicembre. "Noi agricoltori abbiamo bisogno di operare in terreni fertili e non può esserci una contrapposizione tra agricoltura e ambiente – sottolinea il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti -. Suoli in salute sono essenziali per realizzare un'economia pulita e circolare, garantire la biodiversità, arrestare il degrado, salvaguardando la salute umana attraverso la stretta connessione tra suolo sano e sicurezza alimentare". Il suolo infatti è indispensabile nella produzione alimentare ed elemento imprescindibile per l'equilibrio ecologico. (segue) (Com)