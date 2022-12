Giornata suolo: Confagricoltura, risorsa essenziale per vita sulla terra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello mondiale, secondo la Fao, il 33 per cento dei suoli già oggi presenta segni di degrado. E, se non si interverrà per tutelarli intervenendo sulle attuali pratiche di gestione, quella percentuale raggiungerà il 90 per cento entro il 2050, minacciando le produzioni agricole. In Italia i danni sulla fertilità dei suoli, secondo l'Ispra, riguardano circa il 30 per cento della Penisola, principalmente al Sud, dove in alcuni casi superano il 40 per cento delle superfici. E negli ultimi 20 anni la siccità ha provocato danni all'agricoltura italiana per oltre 15 miliardi di euro, il 50 per cento dei quali concentrato in Puglia, Emilia Romagna, Sicilia e Sardegna. Tra il 2006 e il 2021, l'Italia ha perso 1.153 chilometri quadrati di suolo naturale o seminaturale, con una media di 77 chilometri quadrati all'anno, con un danno economico stimato in quasi 8 miliardi di euro l'anno. Per raggiungere l'obiettivo di avere entro il 2050 ecosistemi del suolo sani e se si vogliono centrare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, il ruolo dell'agricoltura e delle foreste è indispensabile. (segue) (Com)