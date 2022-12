Giornata suolo: Confagricoltura, risorsa essenziale per vita sulla terra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da sempre gli agricoltori sono impegnati in prima linea nel custodire i territori e l'ambiente circostante attraverso le buone pratiche che favoriscano la salvaguardia della biodiversità, sottolinea Confagricoltura, che, con le proprie aziende, promuove lo sviluppo tecnologico, la scienza e sistemi di produzione avanzati, e sostenibili, per l'agricoltura, l'allevamento e le comunità. "E' il momento di fare scelte consapevoli, aiutare la filiera con strumenti adeguati, potenziare la ricerca, l'innovazione, gli studi scientifici e il monitoraggio sui suoli, nonché aumentare nella società civile la consapevolezza dell'importanza di questa risorsa e destinando allo scopo le necessarie risorse finanziarie – conclude il presidente Giansanti -. C'è ancora un discreto gap tra promesse e azioni concrete". (Com)