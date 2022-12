Disabilità: De Poli (Udc), non lasciare indietro nessuno, attenzione a fasce più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si celebra la Giornata internazionale della disabilità'. L’emergenza Covid ci ha insegnato lo straordinario e meraviglioso senso della parola ‘comunità’ che si traduce sempre nel non lasciare indietro nessuno. Per fare questo però servono più risorse e investimenti, su più livelli, sul fronte dell’assistenza alle famiglie, certamente, ma anche su quello dell’integrazione scolastica e lavorativa. Perché ciò in cui noi crediamo è una comunità inclusiva che, nel rispetto del valore dell’uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione, non rinunci, costi quel che costi, a dedicare maggiori attenzioni alle fasce sociali più deboli". Lo afferma il senatore Udc, Antonio De Poli. (Rin)