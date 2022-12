Legge Bilancio: Gasparri (FI), puntare su assunzioni, non su elemosina di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "L'intenzione del governo e della maggioranza è sostenere per primi i più deboli. La povertà e le difficoltà sociali creano tensioni ma non si può pensare di affrontare l'emergenza con il Reddito di cittadinanza che si è dimostrato un fallimento colossale. Dobbiamo creare attività di formazione e rendere conveniente l'assunzione di queste persone attraverso una politica di detassazione e di decontribuzione. Le aziende spesso non trovano il personale anche perché molti preferiscono prendere questo sussidio ed integrarlo con qualche lavoro in nero. Il Reddito di cittadinanza è una forma di offesa e di inganno che Conte ed i grillini hanno fatto nei confronti di milioni di persone a cui dobbiamo dare una prospettiva di lavoro e non l'elemosina di Stato". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ad "Agorà" su Rai3.(Rin)