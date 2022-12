Med 2022: ministro croato Grlić-Radman, Balcani promuovano solidarietà verso Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i Paesi dei Balcani occidentali dovrebbero promuovere la “solidarietà” nei confronti dell’Ucraina per essere dal “lato giusto della storia, ovvero la democrazia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlić-Radman, intervenendo all’ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. Secondo il ministro, questi Stati devono essere “nella stessa pagina della democrazia e del rispetto dello stato di diritto” nell’ottica di aderire all’Unione europea e alla Nato. “La stabilità nei Balcani è stato un tema evidente per lungo tempo ben prima dell’aggressione della Russia all’Ucraina” visto che Mosca “ha usato i propri tradizionali rapporti con i Paesi della regione per mantenere una influenza nella regione”, ha aggiunto. “In questa situazione dovremmo mostrare la nostra prontezza e solidarietà all’Ucraina per fermare la guerra di aggressione che arriva dalla Russia”, ha proseguito il ministro. In questo contesto, i Paesi dei Balcani occidentali “devono mostrare stabilità e allineare politiche all’Unione europea e promuovere buone relazioni tra di loro” anche con il vicinato, ha spiegato ancora il capo della diplomazia di Zagabria. “È di interesse per la Croazia avere una regione stabile che ha rispettato tutti gli obiettivi di politica estera”. Il ministro si è poi soffermato sulla necessità di una maggiore “indipendenza energetica” dei Paesi della regione.(Res)