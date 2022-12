Croazia: Knudsen, Zagabria può aderire all'Ocse tra 3 o 7 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia potrebbe entrare a far parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) tra tre o sette anni. Lo ha detto il vicesegretario generale dell'Ocse, Ulrik Vestergaard Knudsen, in una intervista all'agenzia di stampa croata "Hina". Secondo Knudsen, per Zagabria la maggior parte dei negoziati di adesione si concentrerà sulla gestione delle società di proprietà statale, sullo stato di diritto e sul sistema giudiziario. "La Croazia ha avviato bene i negoziati con l'Ocse", ha ricordato Knudsen che è stato nel Paese quest'estate proprio per il via dei colloqui a livello politico e ministeriale. (Seb)