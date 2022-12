Business news: Georgieva, metà dell'Ue in recessione nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “metà” dei Paesi dell'Unione europea cadrà in recessione nel 2023, così come un terzo del mondo. È quanto affermato dalla direttrice operativa del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, nel corso della conferenza stampa che sta tenendo a Berlino con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e i vertici di altre organizzazioni economiche e finanziarie del mondo. Si tratta del segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) Mathias Cormann, della direttrice generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) Ngozi Okonjo-Iweala, della direttrice operativa per la politica dello sviluppo e il partenariato della Banca mondiale Mari Pangestu e del direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), Gilbert Houngbo. Georgieva ha aggiunto che, nel 2023, si realizzeranno le previsioni dell'Fmi che danno la crescita dell'economia globale in rallentamento per il terzo anno consecutivo. Coma ha infine osservato la direttrice operativa dell'Fmi, la recessione globale del 2023 sarà visibile già dal quarto trimestre dell'anno che sta per concludersi. (Geb)