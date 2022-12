Sardegna: nell'Isola quasi 15mila imprese giovanili con oltre 2.600 realtà artigiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli under 35 sardi non si arrendono alla crisi e si mettono in gioco in prima persona. Per questo in Sardegna una impresa giovanile su 5 è artigiana. Nell’Isola, infatti, delle 14.950 giovani aziende, 2.608 sono gestite da artigiani under 35. Queste ultime sono il 7,6 per cento del totale di quelle artigiane registrate presso le Camere di Commercio e il 17,4 per cento del totale delle imprese gestite da giovani imprenditori. Il 25,2 per cento delle giovani imprese artigiane under35 è gestito da donne mentre solo il 5,8 per cento è guidato da stranieri. Sono questi i dati che emergono dall’analisi realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna sulla “Young Econonomy e sull’occupazione giovanile ” nell’Isola, su dati Istat e UnionCamere-Movimprese nel 2021. Tra le attività preferite dai giovani artigiani troviamo quelle che che trattano l’energia (16,7 per cento) seguite da costruzioni (12,2 per cento), alloggio e ristorazione (12 per cento), attività di supporto alle imprese (11,1 per cento), attività tecniche e professionali (9 per cento), servizi alla persona e sanitari (8,7 per cento). Seguono il manifatturiero, il commercio e la riparazione di veicoli, il trasporto, e l’informazione e comunicazione. (segue) (Rsc)