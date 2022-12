Sardegna: nell'Isola quasi 15mila imprese giovanili con oltre 2.600 realtà artigiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione sarda del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato sta partecipando al meeting formativo degli “Next Generation Leadership – Leadership e cambiamento nelle organizzazioni: il ruolo del Movimento”, in programma Rimini. I lavori si svilupperanno sul tema della leadership e sulla capacità di gestire i cambiamenti, continuando a valorizzare quel ruolo di soggetto propositivo che è proprio di Confartigianato. “I giovani hanno un impatto di vitale importanza per l’economia e l’identità sarda – afferma Riccardo Porta, giovane artigiano sardo e componente della Giunta Nazionale di Confartigianato Giovani Imprenditori – per questo è indispensabile continuare a sostenere in modo incisivo queste realtà che rappresentano l’avvenire dell’intera economia sarda”. “Dobbiamo impegnarci per tutelare, valorizzare e innovare la tradizione e le abilità legate ai nostri mestieri – prosegue Porta – ed è necessario incentivare la nascita di nuove realtà, supportando quelle già esistenti, offrendo soluzioni e sviluppando opportunità con strumenti innovativi”. Le nuove generazioni stanno prendendo in mano le redini delle aziende di famiglia. (segue) (Rsc)