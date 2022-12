Sardegna: nell'Isola quasi 15mila imprese giovanili con oltre 2.600 realtà artigiane (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Loro stanno innovando e avendo una nuova visione di imprenditorialità – continua il componente della Giunta Nazionale di Confartigianato Giovani Imprenditori – il passaggio generazionale è fondamentale per la crescita non solo della propria realtà produttiva ma dell’intero sistema economico regionale. E’ quindi fondamentale sostenere i progetti d’imprenditorialità giovanile, per favorire la trasmissione d’impresa e l’innovazione tecnologica, per promuovere la collaborazione tra scuola e impresa e la formazione professionale, imprenditoriale e manageriale”. Ma l’analisi di Confartigianato dice anche che imprese giovanili sarde, tra il 2012 e 2021, hanno subito una pesante flessione del 21 per cento mentre il resto delle attività è cresciuto del 4,6 per cento. Sono, infatti, tante le difficoltà che le imprese giovanili devono affrontare: in primis la fragilità patrimoniale. (segue) (Rsc)