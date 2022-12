Sardegna: nell'Isola quasi 15mila imprese giovanili con oltre 2.600 realtà artigiane (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il momento dell’avvio di un’impresa, per un giovane, è molto delicato – rimarca Porta - oltre alle tante difficoltà burocratiche, ai dubbi su come reagirà il mercato, all’investimento economico iniziale, a una concorrenza sleale di chi invece decide comodamente di rimanere nel sommerso, si aggiungono dei costi importanti che il giovane deve sostenere, a partire da quelli previdenziali e fiscali”. “La fase di start up – continua - dovrebbe essere quella più tutelata quella nella quale lo Stato interviene per aiutare l’impresa a germogliare e a camminare poi da sola, con tutti i risvolti positivi che derivano poi all’intera società”. (Rsc)