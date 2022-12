Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- VARIE- Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI) sarà presente nel corso del fine settimana in provincia di Frosinone per partecipare ad una serie di eventi in cui verrà premiato per il suo impegno e la sua attività politica.Frosinone, Anagni, Accademia Bonifaciana (ore 9:30)- Assemblea pubblica "Decidiamo insieme, 10 punti per continuare a cambiare il Lazio".Roma, Spin Time, via di Santa Croce in Gerusalemme 55 (ore 10)- All'interno del XIV Distretto di polizia Primavalle, verrà inaugurata una stanza dedicata all'ascolto delle donne, dei minori e delle persone vulnerabili vittime di reati.Roma, via Luigi Maglione (ore 10:30)- Manifestazione nazionale a Roma contro la manovra Meloni, il carovita e la repressione dei diritti. Nel corteo i braccianti di Usb.Roma, piazza della Repubblica (ore 14)- Undicesima manifestazione del Partito Radicale a sostegno delle donne e del popolo iraniano.Roma, Ambasciata della Repubblica dell'Iran, via Nomentana 361 (ore 16) (Rer)