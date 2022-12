Legge Bilancio: Mangialavori (FI), ci sarà bonus Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il credito di imposta per le imprese che investono nel Mezzogiorno, il cosiddetto bonus Sud, in scadenza il 31 dicembre 2022, sarà prorogato con la legge di Bilancio". Ne dà notizia in una nota Giuseppe Mangialavori, deputato di Forza Italia e presidente della commissione Bilancio della Camera dei deputati. "Siamo rassicurati dalle dichiarazioni del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato", ha detto Mangialavori dopo l'allarme lanciato da imprese e associazioni di categoria del meridione. "Si tratta di un'ottima notizia: il bonus Sud, negli ultimi anni ha dato forte impulso agli investimenti, ha creato posti di lavoro e stabilizzato il sistema produttivo. Il rilancio del Paese non può prescindere dalla crescita del Mezzogiorno: misure come questa sono fondamentali - ha concluso Mangialavori - per colmare, almeno in parte, il gap con il resto del Paese".(Rin)