Usa: Macron incontra Musk, Twitter elimini contenuti estremisti e legati a terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha incontrato ieri pomeriggio, nell'ambito della sua visita negli Stati Uniti, l'imprenditore e nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk, con il quale ha avuto una "discussione chiara e onesta". Proprio sul social network, il capo di Stato ha riferito di avere ricevuto rassicurazioni da parte di Musk sull'impegno della piattaforma per eliminare i "contenuti estremisti e associati al terrorismo", nel della Christchurch Call Initiative, lanciata dopo l'attacco terrorista in Nuova Zelanda. Inoltre Macron ha precisato di avere discusso con Musk di "politiche trasparenti sugli utenti, sul rinforzamento significativo della moderazione dei contenuti e della protezione della libertà di parola". Infine il titolare dell'Eliseo ha sottolineato la necessità di maggiori sforzi da parte di Twitter "per rispettare le regolamentazioni europee". (Was)