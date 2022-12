Business news: Abertis, crescita portafoglio concessioni e controllo debito tra priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concessionaria Abertis ha come priorità strategiche la crescita del suo portafoglio di strade a pedaggio, da un lato, e il controllo del suo indebitamento, dall'altro. Come riferisce il quotidiano "El Economista", a questo proposito Atlantia e Acs che controllano Abertis approveranno domani in un'assemblea straordinaria l'iniezione di un miliardo di euro per fornire alla società maggiori risorse per gli investimenti futuri. Allo stesso tempo, la concessionaria spagnola sta analizzando le opportunità attualmente offerte dal mercato per rifinanziare il debito al fine di allungare le scadenze e contenere i costi finanziari. Abertis deve far fronte alla scadenza di 4,2 miliardi di euro di debiti nei prossimi due anni ma dispone di una liquidità più che sufficiente per pagarli pari a 8,4 miliardi di euro al 30 di settembre scorso. Secondo fonti a conoscenza della questione consultate da "El Economista". il rifinanziamento è la prima opzione, anche se la decisione finale dipenderà dalla situazione del mercato dei capitali, che è stato riattivato nelle ultime due settimane. L'azienda prevede inoltre di rimborsare il debito bancario, riducendo così ulteriormente le sue passività totali. Abertis affronta lo scenario attuale con una ripresa consolidata del traffico cresciuto nel settembre scorso dell'11,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 ed è già superiore del 4,1 per cento in comparazione al 2019, prima dello scoppio della pandemia del coronavirus. (Spm)