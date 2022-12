Business news: Serbia, agenzia Energia approva aumento prezzo elettricità e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia per l'Energia della Serbia ha approvato l'aumento del prezzo dell'elettricità e del gas nel Paese balcanico dal primo gennaio del 2023, secondo cui dall'inizio del prossimo anno il prezzo di un chilowattora sarà più alto dell'8 per cento per le famiglie e il prezzo del gas salirà dell'11 per cento. Lo ha riferito l'emittente radiotelevisiva "Rts". L'agenzia è tenuta a informare i cittadini dell'aumento dei prezzi dell'energia con un mese di anticipo. La ministra dell'Energia, Dubravka Djedovic, aveva annunciato in precedenza che il prezzo dell'elettricità e del gas sarebbe aumentato in Serbia con l'inizio dell'anno. (Seb)