Business news: Rosneft, siamo principali fornitori di petrolio per Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera russa Rosneft è il principale fornitore russo di petrolio in Cina. Lo ha dichiarato il presidente dell'azienda, Igor Sechin, nel corso del quarto forum russo-cinese per le imprese energetiche. Come ha precisato Sechin, la Russia fornisce il 7 per cento del fabbisogno totale del petrolio sul mercato cinese. "Abbiamo sempre sostenuto la cooperazione integrale con i nostri partner cinesi lungo tutta la catena tecnologica: esplorazione e produzione, raffinazione, generazione di energia, implementazione in potenziali mercati di vendita", ha affermato il presidente di Rosneft. Inoltre, Sechin ha specificato che quest'anno, a causa di un'ondata di caldo e di una carenza di energia, su richiesta della parte cinese, la società ha aumentato le forniture di elettricità dalla Russia alla Cina. Così nel 2022, le forniture russe sono aumentate del 33 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ammontando a quasi 4 miliardi di kilowattora. (Rum)