Business news: Ue, indice sentimento economico in aumento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre, l'indice del sentimento economico (Esi) è aumentato per la prima volta da febbraio sia nell'Ue (+1,0 punti a 92,2), che in area euro (+1,0 punti a 93,7). Parallelamente, anche l'indicatore delle aspettative occupazionali (Eei) è aumentato in entrambe le aree (+1,4 punti a 106,3 nell'Ue e +2,0 punti a 107,4 in area euro). Lo ha reso noto la direzione generale per gli Affari economici e finanziari (Dg Ecfin) della Commissione Ue. (Beb)