Business news: Spagna, Ohla lancia progetto pilota per riciclare sacchi di carta usati

- L'azienda spagnola Ohla ha lanciato un progetto pilota per il riutilizzo dei materiali da costruzione a Madnum, il campus sviluppato da Colonial nel quartiere Méndez Álvaro di Madrid, in cui la società investirà 323 milioni di euro per costruire un grande complesso di uffici, abitazioni e negozi. Secondo quanto riferito in un comunicato, si tratta di un piano di raccolta e riciclaggio dei sacchi di carta usati, un'iniziativa dell'azienda Mondi a cui collaborano anche diversi partner di tecnologie di gestione e riciclaggio dei rifiuti edili, con l'obiettivo di dare una nuova vita a questi materiali. In sole tre settimane di attuazione, Ohla ha raccolto 10 mila sacchi usati (circa una tonnellata), che saranno riciclati per la produzione di nuovi imballaggi di carta. Questa iniziativa si aggiunge ad altre messe in campo dall'azienda in termini di sostenibilità nel progetto Campus Méndez Álvaroche mirano a ottenere la certificazione "Leed Platino". (Spm)