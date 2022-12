Business news: Croazia, Parlamento approva il bilancio per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento croato ha approvato il piano di spesa nazionale per il 2023, il primo in euro. Lo riporta la radiotelevisione "Hrt", secondo cui 77 parlamentari hanno votato a favore del bilancio mentre 50 sono stati i contrari. Nel documento finanziario più importante dello Stato sono previste entrate per quasi 25 miliardi e spese per 26,7 miliardi di euro. Il deficit di bilancio dell'amministrazione pubblica sarà pari al 2,3 per cento del prodotto interno lordo (Pil), mentre nel prossimo anno l'inflazione dovrebbe rallentare, dal 10,4 per cento previsto, al 5,7 per cento. Le spese di bilancio totali nel 2023, previste per un importo di 26,7 miliardi di euro, sono superiori di 2,1 miliardi di euro rispetto al piano di quest'anno. L'aumento della spesa riflette le politiche del governo relative all'ulteriore crescita della qualità dell'assistenza sociale e del sostegno ai più vulnerabili, alla sostenibilità del sistema pensionistico, al proseguimento dell'attuazione delle misure demografiche e alla prosecuzione della ricostruzione dopo il terremoto. (Seb)