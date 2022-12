Business news: Spagna, Atlantia e Acs trasferiscono un miliardo di euro a Abertis per stimolare piano crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia e Acs nel corso di una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione hanno approvato un trasferimento non monetario di un miliardo di euro da parte dell'azionista di maggioranza, Abertis Holdco, ad Abertis Infraestructuras. L'obiettivo è di consentire alla concessionaria di intraprendere il suo piano di crescita attraverso nuovi investimenti. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il trasferimento avviene attraverso un diritto di credito esistente tra Abertis Infraestructuras e Holdco, dove risiedono le partecipazioni di Atlantia, Acs e Hochtief, una controllata del gruppo Acs presieduto da Florentino Perez. Tale contributo, che è irrevocabile e non comporta alcun compenso per gli azionisti, sarà rendicontato al conto 118 del Piano dei conti generale (Contributi da azionisti o proprietari). Nel primo semestre del 2022, Abertis ha contribuito con 52 milioni di euro all'utile di Acs, il doppio rispetto all'anno precedente, grazie alla ripresa del traffico dopo la revoca delle restrizioni imposte durante la pandemia. (Spm)