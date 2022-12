Business news: Portogallo, a novembre inflazione al 9,9 per cento, -0,2 per cento rispetto a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre l'inflazione in Portogallo su base annua è scesa al 9,9 per cento rispetto al 10,1 per cento del mese precedente. Come riferisce l'agenzia di stampa "Lusa", è quanto emerge dai dati provvisori diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), evidenziando che sulla base delle informazioni già accertate, il tasso di variazione su base annua dell'Indice dei prezzi al consumo (Ipc) ha registrato un calo di 0,2 punti percentuali. (Spm)