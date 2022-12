Business news: Uniper avvia causa contro Gazprom per ottenere risarcimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Uniper ha avviato una causa presso un tribunale arbitrale internazionale contro la concorrente statale russa Gazprom. Come comunicato dalla stessa Uniper, l'obiettivo è chiedere il risarcimento dei costi sostenuti da quando Gazprom ha interrotto le forniture di gas alla Germania. “Chiederemo il rimborso del nostro considerevole danno finanziario”, ha dichiarato l'amministratore delegato di Uniper, Klaus-Dieter Maubach. La causa si concentra sulle quantità di gas che Gazprom avrebbe dovuto fornire per contratto all'azienda di Maubach, principale importatore di questa fonte di energia in Germania. Da quando la Russia ha sospeso le esportazioni di gas verso questo Paese, Uniper ha dovuto approvvigionarsi a prezzi significativamente più elevati su altri mercati. Per tale motivo, al 25 novembre, il gruppo ha dovuto sostenere costi aggiuntivi per 11,6 miliardi di euro. Secondo le previsioni, il totale dovrebbe continuare ad aumentare fino al 2024. In alcune giornate, Uniper ha registrato una perdita di 200 milioni di euro, che attualmente è scesa lievemente al di sotto dei 100 milioni di euro. Per Maubach, la causa contro Gazprom è un atto dovuto nei confronti di dipendenti e azionisti di Uniper, nonché dei contribuenti tedeschi. Il tribunale arbitrale internazionale avrà sede a Stoccolma e applicherà il diritto svizzero, come concordato nei contratti tra le parti in lite. Tuttavia, è incerto se il gruppo statale per l'energia russo parteciperà al processo. (Geb)