Business news: Germania, ministro Economia Habeck, valutare partecipazione governo in Tennet

- Il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, ha affermato che intende valutare l'acquisto da parte del governo federale di una partecipazione in Tennet, operatore della rete elettrica in Germania. La società è parte di Tennet Holding, gruppo per l'energia di proprietà dello Stato olandese. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Habeck ha rivelato che vi sono stati colloqui tra il governo federale e Tennet, senza fornire ulteriori dettagli. Allo stesso tempo, secondo l'esponente dei Verdi, “sarebbe saggio che lo Stato facesse la sua parte nella creazione di un'infrastruttura pubblica. Intanto, Tennet svolge un ruolo importante nell'espansione della rete elettrica della Germania nel quadro della transizione energetica. Nel 2020, i governi tedesco e olandese hanno concluso una dichiarazione d'intenti che prevede, tra l'altro, un approccio congiunto per rafforzare il capitale di Tennet. Inoltre, nel documento si afferma che Germania e Paesi Bassi esamineranno le opzioni per gli di investimenti e le partecipazioni statali nell'azienda. L'esecutivo federale detiene già una quota del 20 per cento in 50 Hertz, operatore di rete tedesco, attraverso l'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), la banca statale della Germania. (Geb)