Usa-Brasile: consigliere Sullivan a Brasilia lunedì, previsto incontro con Lula

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Unit, Jake Sullivan, andrà a Brasilia lunedì 5 dicembre, per una serie di incontri con i rappresentanti delle amministrazioni del presidente Jair Bolsonaro e del suo successore, il presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva. Lo ha detto in una nota la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson. Sullivan incontrerà il segretario per gli Affari strategici brasiliano, Flavio Rocha; il presidente eletto Lula; e il senatore Jacques Wagner. Particolare attenzione sarà dedicata al futuro della cooperazione bilaterale nell’ambito di una serie di sfide strategiche, come il contrasto al cambiamento climatico, la sicurezza alimentare, la democrazia e la gestione dei flussi migratori. (Was)