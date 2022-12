Usa: democratici approvato proposta Biden per rivedere iter delle primarie per le presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale dei democratici ha approvato la proposta del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per rivedere il sistema di nomina dei candidati del partito alla presidenza Usa. La nuova struttura delle primarie democratiche vedrà passare in secondo piano l’Iowa, che perderà il suo tradizionale rango di primo Stato a votare tra i candidati democratici alla Casa Bianca. La proposta approvata dal Comitato prevede di iniziare l’iter delle primarie nella Carolina del Sud, seguita dal Nevada e dal New Hampshire, e poi dalla Georgia e dal Michigan. (Was)