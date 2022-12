Regno Unito-Qatar: premier Sunak ed emiro Tamim discutono di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- L'approfondimento della collaborazione nel settore della difesa tra Regno Unito e Qatar è stato al centro del colloquio telefonico avvenuto oggi tra il primo ministro britannico, Rishi Sunak, e l'emiro del Qatar, sceicco Tamim bin Hamad al Thani. Secondo una nota diramata da Londra, le parti hanno sottolineato "l'importanza di sviluppare il partenariato strategico di fronte alle minacce globali e regionali, inclusa l'invasione ostile e barbara dell'Ucraina da parte della Russia". Sunak si è congratulato con lo sceicco Tamim per aver ospitato una coppa del mondo di successo, sottolineando l'eccellente collaborazione tra la polizia e le forze armate del Regno Unito e del Qatar per garantire un evento sicuro. Le parti hanno inoltre accolto con favore le forti relazioni commerciali e di investimento tra il Regno Unito e il Qatar, costruite su solide basi economiche e hanno concordato di continuare a sviluppare nuove opportunità d'investimento e cooperazione nelle industrie in futuro, sia bilateralmente che attraverso un futuro accordo commerciale con i Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo. (Rel)