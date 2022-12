Venezuela: influenza aviaria, governo decreta emergenza sanitaria in quattro Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità venezuelane hanno decretato lo stato d'emergenza sanitaria per i prossimi 90 giorni in cinque stati del Paese dopo aver isolato il virus dell'influenza aviaria (AH5N1) in alcuni esemplari di pollame selvatico nella zona costiera di Anzoategui. Lo riferisce il ministro Scienza e Tecnologia, Gabriela Jimenez. "Le misure di contenimento sono state decretate negli Stati di Anzoategui, La Guaira, Nueva Esparta, Sucre e Miranda. Tuttavia è possibile che altri stati siano inseriti nella lista dopo l'arrivo dei risultati delle indagini epidemiologiche sull'influenza aviaria disposte in esemplari allevati altri territori", ha scritto su Twitter. Le autorità hanno inoltre vietato il trasporto e la vendita di pollame vivo e uova dai municipi dove è stata confermata la presenza del virus. (segue) (Vec)