Usa-Francia: Yellen incontra ministro Le Maire, focus su Ucraina e cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha incontrato a Washington il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire. L’ex governatrice della Federal Reserve, riferisce una nota, ha valutato positivamente la cooperazione tra Stati Uniti e Francia nel contrasto alla Russia nel quadro della guerra in Ucraina. Le parti hanno ribadito la partnership strategica bilaterale in una serie di ambiti: dalla sicurezza energetica al contrasto al cambiamento climatico, fino ad arrivare alla tassazione minima globale e alla resilienza delle catene di approvvigionamento. (Was)