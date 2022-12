Business news: presidente serbo Vucic, "pentito" di aver abbandonato l'estrazione di litio nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha affermato di "pentirsi ancora oggi" di aver preso la decisione per la Serbia di abbandonare l'estrazione del litio nel Paese e di essersi rivelato così "il presidente più stupido del mondo". Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Beta", commentando le proteste degli attivisti ambientalisti di domenica davanti al palazzo del governo serbo, Vucic ha detto che il governo non ha preso alcuna decisione, ma ha deciso "tutto da solo". "Non capisco perché si fermano davanti al governo. Quando protestano, dovrebbero venire davanti alla presidenza. Il prezzo oggi del litio è 82.500 dollari per tonnellata e con le nostre riserve sarebbero stati 100 miliardi di euro di introiti per il Paese", ha affermato il presidente serbo, sottolineando che i cittadini nei mesi scorsi hanno creduto alle teorie del complotto e che i leader delle proteste erano "pagati da fondazioni straniere". "Loro hanno distrutto il Paese insieme a noi che siamo stati stupidi e ingenui ad accettare l'insolenza di questo potere che pensava di poter fare tutto, e me ne pento amaramente", ha detto Vucic. (Seb)