Business news: Francia, Cnil multa Edf per 600mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la Commissione nazionale per l'informatica e le libertà (Cnil) ha sanzionato il gruppo energetico Edf con una multa da 600 mila euro per non aver rispettato alcuni obblighi in termini di prospetto commerciale e diritti delle persone. È quanto si legge in un comunicato. Edf non ha rispettato l'obbligo di raccogliere il consenso delle persone per inviargli in prospetto commerciale. Inoltre l'organo ha riscontrato delle carenze nel campo dell'informazione di alcuni elementi. (Frp)