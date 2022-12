Business news: Bosnia, UniCredit finanzia costruzione centrale fotovoltaica a Grude

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca UniCredit della città di Mostar ha firmato un contratto di prestito con la società Drin-Energija della città di Grude, in Bosnia Erzegovina, volto a finanziare la realizzazione di una centrale fotovoltaica. Lo riporta il portale "Klix", secondo cui il valore totale dell'investimento è di 56 milioni di marchi convertibili (meno di 29 milioni di euro). Il comune di Grude sarebbe stato scelto come luogo di costruzione a causa della sua posizione geografica e dell'irraggiamento solare favorevole. "Avere un partner che riconosca l'importanza di investire nell'energia verde in Bosnia Erzegovina è per noi estremamente importante. Il supporto finanziario fornito da Banca UniCredit consentirà il completamento di tutti i lavori entro i termini previsti. L'installazione dei pannelli solari è prevista per il primo trimestre del 2023 e la messa in servizio è prevista per la fine del 2023", ha dichiarato Ivan Tomas, direttore dell'azienda. (Seb)