Usa: il Pentagono ha presentato il nuovo bombardiere stealth B-21 di sesta generazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato stampa diffuso nella serata di venerdì, Northrop Grumman ha affermato che “mentre altri continuano ad investire nello sviluppo di armamenti, il nuovo bombardiere B-21 consentirà agli Stati Uniti di penetrare qualsiasi difesa in tutto il mondo”. Nel suo intervento alla cerimonia, il segretario alla Difesa Usa ha ribadito il costante lavoro del Pentagono per sviluppare capacità che consentano al Paese di scongiurare qualsiasi aggressione. “La deterrenza è al centro della nostra strategia nazionale di difesa, e anche oggi abbiamo chiarito qualcosa a chiunque voglia attaccare gli Stati Uniti: il costo di una aggressione supera di gran lunga qualsiasi guadagno”, ha detto Austin. Il primo volo del bombardiere B-21 è in programma per agosto del 2023. I velivoli saranno di stanza nella base militare di Ellsworth, nella Dakota del Sud, e nella stessa struttura avrà luogo anche l’addestramento dei piloti. Il costo di un singolo B-21 si aggira intorno ai 692 milioni di dollari, e l’Aeronautica prevede di arrivare ad una flotta di almeno 100 velivoli. “Anche i sistemi di difesa più sofisticati del mondo faranno fatica ad individuare questo aereo in volo”, ha concluso Austin. (Was)