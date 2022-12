Business news: Regno Unito, 115 milioni di euro a cinese Cgn per lasciare progetto centrale nucleare Sizewell C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito verserà al gruppo statale cinese Cgn oltre 100 milioni di sterline (circa 115,5 milioni di euro) per favorirne l’uscita dal progetto della centrale nucleare Sizewell C. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Financial Times”, l’operazione mira a ridurre il coinvolgimento di Pechino nelle infrastrutture critiche del Paese. Il pagamento a Cgn per la sua quota di partecipazione pari al 20 per cento nella centrale nucleare che dovrebbe sorgere nel Suffolk fa parte di un investimento statale britannico di 679 milioni di sterline (circa 784,7 milioni di euro) nell’impianto di Sizewell, annunciato per la prima volta dall'ex primo ministro Boris Johnson lo scorso settembre e finalizzato in settimana. La decisione di estromettere Cgn dal progetto conferma, inoltre, come le relazioni tra Londra e Pechino si siano raffreddate da quando l’accordo sul nucleare firmato nel 2015 tra l'allora primo ministro David Cameron e il presidente Xi Jinping aveva dato il via al coinvolgimento di Cgn nel progetto. Le tensioni tra l'Occidente e la Cina sono aumentate negli ultimi anni e sono aumentate le preoccupazioni per il coinvolgimento cinese nelle infrastrutture britanniche. (Rel)