Business news: ministro Finanze russo Siluanov, inflazione sotto controllo

- Il ministero della Finanze russo tiene l'inflazione sotto controllo. Lo ha dichiarato il titolare del dicastero russo, Anton Siluanov. "Controlliamo l'inflazione e il fatto che stiamo prendendo in prestito sul mercato non influisce sulla crescita e sull'andamento dei prezzi. Quindi, abbiamo tutto sotto controllo", ha affermato Siluanov. Secondo gli ultimi dati del Servizio statistico federale (Rosstat), dal 15 al 21 novembre, l'inflazione annuale in Russia ha continuato a diminuire, raggiungendo il 12,3 per cento. Il ministero dell'Economia russo prevede che l'inflazione entro la fine dell'anno raggiungerà il 12,4 per cento, il 4 per cento di più rispetto all'anno scorso. (Rum)