Business news: Regno Unito, Hsbc annuncia taglio di 114 filiali sul territorio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo bancario Hsbc ha annunciato l'intenzione di chiudere altre 114 filiali nel Regno Unito, a partire dal prossimo aprile. Hsbc ha motivato la decisione con l'aumento dell'impiego delle funzioni online della banca, che ha portato a un calo della richiesta di transazioni allo sportello. La banca ha dichiarato che investirà decine di milioni di sterline per aggiornare e migliorare la rete di filiali rimanente, che raggiungerà un totale di 327 una volta completate le chiusure. "Le persone stanno cambiando il modo in cui effettuano operazioni bancarie e le visite in molte filiali sono ai minimi storici, senza alcun segno di ripresa. Le operazioni bancarie da remoto stanno diventando la norma per la vasta maggioranza di noi", ha detto Jackie Uhi, amministratore delegato della distribuzione nel Regno Unito di Hsbc. (Rel)