Business news: olandese Lekela Power investe sull'Africa per triplicare le sue attività

- La compagnia produttrice di energia rinnovabile Lekela Power, con base ad Amsterdam, prevede di triplicare le sue attività nel giro dei prossimi quattro anni con investimenti mirati in Africa. Il progetto, spiega "Financial Afrik", segue il recente acquisto da parte della compagnia olandese di Infinity Group, società specializzata nelle soluzioni di energia rinnovabile con base al Cairo, in Egitto, e della società di sviluppo panafricana Africa Finance Corporation. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato di Lekela Power, Chris Antonopoulos, che si è detto fiducioso che l'acquisizione della holding Infinity Power - operazione da circa 1 miliardo di dollari - possa essere finalizzata entro l'inizio del nuovo anno. Con occhi puntati sull'Africa, Lekela Power mira anche a realizzare un investimento di circa 6 miliardi di dollari per quadruplicare la sua capacità attuale di produzione di elettricità. (Res)